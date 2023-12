Bucciantini | «Inter la più forte! Mkhitaryan? Inzaghi bravo in una cosa»

Leggi su inter-news

(Di martedì 5 dicembre 2023), su Radio Sportiva, commenta l’episodio del possibile rigore per il contatto fra Osimhen ed Acerbi oltre al momento dell’CONTATTO – Queste le considerazioni di Acerbi: «Contatto Osimhen-Acerbi? Nell’oggettività che porta al Var poteva essere richiamato. Probabilmente c’è stato un colloquio e Massa ha detto di aver valutato l’intensità del tocco. Spesso viene punita la negligenza del difensore che se è in ritardo procura un danno. Osimhen certamente esagera la caduta, ma è toccato. A volte c’è un margine nelle decisioni, non si può dire che sia sbagliato darlo o non darlo.? Il valore dei giocatore del loro rendimento. Io penso che siano i più forti. È fatta di giocatori con la fibra buona, brava la società a sceglierli. Barella ad esempio è un giocatore di grande rendimento, secondo me è il più forte calciatore ...