British Fashion Awards 2023 | da Anne Hathaway vestita di spaghetti a Lila Moss che copia la madre | tutto il meglio dal red carpet

(Di martedì 5 dicembre 2023) Personalità del mondo della moda, e non solo, sono arrivate all'evento con un obiettivo ben preciso, ossia lasciare il segno con i loro outfit super posh. Amal Clooney tempestata di paillettes, Pamela Anderson in total white acqua e sapone e tanti altri. Ecco tutti i look della serata (e anche chi ha vinto i prestigiosi riconoscimenti)