(Di martedì 5 dicembre 2023) Pubblicato il 5 Dicembre, 2023 Unaè morta questa mattina a Cisternino, in provincia di, subitoilche è avvenuto all’interno di un’abitazione. La mamma della piccola è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Perrino didove adesso è ricoverata nel redi ostetricia e ginecologia. La notizia è confermata dall’Asl. Sul posto i sanitari hanno subito stabilizzato la donna per un’emorragia post, prima del ricovero in ospedale. Sul caso sono in corso gli accertamenti da parte della Procura di

Altre News in Rete:

Puglia, neonata muore dopo un parto in casa: mamma ricoverata in ospedale

muore dopo il parto in casa nel Brindisino. La mamma ricoverata in ospedale per emorragia Unaè morta questa mattina a Cisternino, in provincia di, subito dopo il parto che è avvenuto all'interno di un'abitazione. La mamma della piccola è stata trasferita d'urgenza all'...

Neonata morta dopo un parto in casa, la madre ricoverata d'urgenza a Brindisi Open

Cisternino (Brindisi), neonata muore dopo il parto in casa TGCOM

Neonata muore pochi minuti dopo il parto in casa. La mamma avrebbe tenuto nascosta la sua gravidanza

È morta dopo un parto in casa una neonata a Cisternino, in provincia di Brindisi. La madre è ricoverata nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Perrino dove è stata trasportata d’urgenza ...

Neonata muore dopo il parto in casa, grave la madre: aperta un’inchiesta nel Brindisino

A Cisternino, in provincia di Brindisi, una neonata è morta dopo essere stata partorita in casa: ricoverata in gravi condizioni la madre.