Borsellino | scoperta una relazione segreta di La Barbera Il giorno dopo la strage scrisse | “Ho dato borsa e agenda al procuratore Tinebra”

(Di martedì 5 dicembre 2023) Un altro colpo di scena nell’indagine sull’rossa di Paolo. Dall’archivio della squadra mobile di Palermo è saltata fuori un’annotazione del superpoliziotto al centro dei misteri. I magistrati sospettano che l’abbia scritta per coprire il depistaggio

Si è finta cugina di Paolo Borsellino, partecipando a manifestazioni antimafia, dicendo la sua in convegni e cerimonie.

Palermo, 29 nov. (Adnkronos) - "Io non so quale sia stato il movente della strage di via D'Amelio, ovvero, se vi siamo stati più moventi convergenti. Di sicuro Borsellino era un fiero e pericoloso nem ...