Borse | Piazza Affari tocca i 30mila punti Il focus resta sui tassi

(Di martedì 5 dicembre 2023) Per Schnabel (Bce) improbabile un nuovo rialzo. Preoccupa l'economia cinese dopo che Moody's ha confermato il rating ma ha taglia l'outlook della seconda economia mondiale. Occhi puntati sui dati macro in arrivo, euro debole

Borsa, Piazza Affari record: tocca i 30mila punti Il Sole 24 ORE

Borse oggi in diretta | Piazza Affari volatile. Schnabel (Bce), non vede più rialzi dei tassi, giù le banche. Le scommesse ora dei trader Milano Finanza

Borsa: Europa positiva, indici Pmi oltre le stime, Milano +0,2%

Listini di borsa positivi in Europa da Milano (+0,2 ... 0,26% a 40 euro al MWh) riduce il calo sulla piazza Ttf di Amsterdam. Ancora prese di beneficio sull'oro (-1,86% a 2.029 dollari l'oncia) ...

Mercati europei poco mossi, FTSE MIB brevemente a 30.000 punti

(Teleborsa) - Seduta poco mossa per le Borse europee, che galleggiano sopra la parità ... Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 29.976 punti; sulla stessa linea, il ...