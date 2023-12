Borsa | Piazza Affari record | tocca i 30mila punti

(Di martedì 5 dicembre 2023) Preoccupa l'economia cinese dopo che Moody's ha confermato il rating ma ha taglia l'outlook della seconda economia mondiale. Occhi puntati sui dati macro in arrivo, euro debole

Altre News in Rete:

Mercati europei poco mossi, FTSE MIB brevemente a 30.000 punti

Seduta in lieve rialzo perAffari , con il FTSE MIB , che avanza a 29.976 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All - Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 31.933 punti. ...

Borsa, Europa verso apertura negativa. L’indice Pmi Servizi a 51,1 punti tira giù le borse cinesi Il Sole 24 ORE

Borse oggi in diretta | Piazza Affari positiva, il Pmi servizi Italia migliora. Corre Pirelli grazie a Ubs, vendite su Leonardo, Tim e Nexi Milano Finanza

Borsa: Europa positiva, indici Pmi oltre le stime, Milano +0,2%

Listini di borsa positivi in Europa da Milano (+0,2 ... 0,26% a 40 euro al MWh) riduce il calo sulla piazza Ttf di Amsterdam. Ancora prese di beneficio sull'oro (-1,86% a 2.029 dollari l'oncia) ...

Borsa: Milano sale a 30mila punti (+0,25%), sprint di Pirelli

Gira in positivo Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,25% a 30mila punti, inseguita ormai da diverse sedute. In rialzo a 175,1 punti il differenziale ...