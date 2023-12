Boomerissima su Rai2 | squadre e ospiti puntata 5 dicembre

Leggi su ascoltitv

(Di martedì 5 dicembre 2023) Questa sera, martedì 5, suva in onda una nuovadi, il game-show condotto da Alessia Marcuzzi attualmente alla seconda stagione. Qui regolamento e scheda del programma.Nelladel 5di “”, ledei Boomer e dei Millennial si sfidano in una serie di prove, tra cui: Il gioco delle parole, in cui i concorrenti devono completare una frase utilizzando le parole proposte; Il gioco dei quiz, in cui i concorrenti devono rispondere a domande di cultura generale; Il gioco delle imitazioni, in cui i concorrenti devono imitare personaggi famosi. Boomer Francesca Barra Roberta Capua ...