Bonolis | «Inter | bella vittoria col Napoli! Scudetto? Non sarà l’unica»

Leggi su inter-news

(Di martedì 5 dicembre 2023) Paolo, conduttore e noto tifoso dell’venuto a Radio Kiss Kiss ha parlato dellacontro il Napoli e della lotta, secondo lui ancora apertissima con tante squadre pronte a contenderselo con i nerazzurri. LOTTA– Paolocosì riguardo la lottae ladell’col Napoli: «ladell’sul Napoli. Tira un’arietta per i nerazzurri, la squadra è molto forte, ma non c’è solo l’. Questa è una fase delicata di questo campionato: ci sono la Juventus ed il Napoli che hanno dei valori molo alti, anche il Milan se non avesse tutti questi infortuni se la giocherebbe fino alla ...