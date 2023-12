Bollette luce | ok a nuove norme su mercato tutelato

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 5 dicembre 2023) (Adnkronos) – Via libera del Consiglio dei ministri alla nuova disposizione normativa sulnel settore della fornitura di energia elettrica, con ricadute sulledella. La decisione, secondo quanto comunica Palazzo Chigi, è in linea con gli impegni assunti nell'ambito della terza rata del Pnrr, e si è resa necessaria per garantire