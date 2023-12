Bolletta del gas | a novembre riduzione oltre l’1%

Leggi su italiasera

(Di martedì 5 dicembre 2023) L’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha annunciato unadell’1,3% per ladel gas delle famiglie italiane nel regime tutelato a, a causa del calo dei costi della materia prima. Tuttavia, le associazioni dei consumatori considerano la diminuzione “insufficiente”, soprattutto dopo l’incremento dei prezzi di ottobre. Il Codacons stima che, rispetto al 2020, le famiglie paghino ora 527 euro in più all’anno, con un aumento del 56%. Nonostante la protesta, il mercato tutelato del gas terminerà il 10 gennaio 2024, con il passaggio al mercato libero. Attualmente, sono circa 6,1 milioni i clienti domestici nel mercato tutelato del gas, corrispondenti al 30%, e 8,7 milioni nel settore elettrico. La maggior parte dovrà trasferirsi al mercato libero, tranne i 4,5-5 milioni ritenuti “fragili”, che ...