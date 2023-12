Bob | Coppa del Mondo femminile 2023-24 Sarà nuovamente un duello tra tedesche e americane?

Leggi su oasport

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ladeldi bob entra in pieno regime. Difatti anche il circuito, tre settimane dopo la controparte maschile, comincia la propria stagione-24. Le donne non avevano preso parte alla trasferta in Cina di metà novembre, dunque manderanno in scena il proprio opening questo weekend a La Plagne (Francia). Cosa aspettarsi dal nuovo inverno? Nel bob a due siamo reduci da un tiratissimo triello fra la tedesca Laura Nolte (25 anni), la sua connazionale Kim Kalicki (26) e la statunitense d’adozione Kaillie Humphries (38). Alfine la Sfera di cristallo è stata appannaggio della prima, mentre la seconda si è fregiata dell’oro iridato. Nel monobob è invece stata Humphries a conquistare ladel, peraltro con margine su Nolte. Cionondimeno, la teutonica ha battuto ...