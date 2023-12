Biscotti lingue di gatto con 4 ingredienti | deliziosi e facili!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 5 dicembre 2023) Idisono dei pasticcini iper golosi… lo sappiamo bene! Quante volte li abbiamo ammirati, ben impiattati su un vassoio ad accompagnare il tè, l’infuso, la tisana delle cinque del pomeriggio! Ammettiamolo, li abbiamo anche acquistati per offrirli alle nostre amiche, ma volete mettere la soddisfazione di prepararli con le nostre mani?! Immensa! La ricetta è semplicissima, a patto di seguire passo a passo tutti i consigli: lavorare glia temperatura ambiente, trasferire l’impasto in una sac à poche e lasciarlo rassodare in frigorifero per una ventina di minuti. Lo shock termico li renderà friabilissimi e! Cuociamoli per meno di dieci minuti! Ne bastano 6 o 7 appena e saranno pronti per essere serviti! Sono perfetti anche come regalo di Natale perché si ...