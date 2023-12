Bimbo di tre anni azzannato dal dobermann di famiglia a Dumenza Varese

Leggi su feedpress.me

(Di martedì 5 dicembre 2023) Un bambino di 3è statodaldiche ha ferito anche la nonna accorsa per difenderlo. Il fatto è avvenuto intorno a mezzogiorno in un’abitazione privata di) ed è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Luino. Non è chiaro se il piccolo stesse giocando con il cane, che in passato non ha mai avuto comportamenti aggressivi stando a quanto...