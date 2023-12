Bijol sicuro assente contro l’Inter! Operazione dopo l’infortunio

Leggi su inter-news

(Di martedì 5 dicembre 2023) Jaka, difensore dell'Udinese, è stato operato e per questo motivo salterà la prossima sfida di campionatol'Inter (e non solo),il problema accusatola Roma. Il difensore è stato operato nella giornata di oggi, di seguito il comunicato del club bianconero. OPERATO – "Udinese Calcio comunica che in data odierna Jakaé stato operato per la riduzione della frattura da stress allo scafoide del piede sinistro. L'intervento, effettuato dal Professor Santucci presso la clinica Villa Stuart di Roma, è perfettamente riuscito". Fonte: Udinese.it