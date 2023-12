Bianca Berlinguer a Stasera Italia da lunedì 8 gennaio 2024

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 5 dicembre 2023)(US Mediaset) Da settembre volto del martedì sera di Rete 4,si appresta a lasciare ancor di più il segno nella rete dell’informazione di Mediaset. La conduttrice è infatti prossima a prendere il timone dell’access prime time con, trasmissione attualmente condotta da Nicola Porro. La staffetta tra i due conduttori, annunciata in estate durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti, è alle porte:condurrà, tutti i giorni alle 20.30 (sabato e domenica esclusi) a partire da. Nel weekend è confermata la presenza di Augusto Minzolini. Per la Bianchina, come la chiama Mauro ...