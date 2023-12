Benny Benassi | Ian Asher e Marlon Hoffstadt al Nameless Festival 2024

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 5 dicembre 2023) MOLTENO – Dopo aver sbaragliato ogni record con l’edizione 2023, che ha registrato 100mila presenze, diventando un evento trasversale apprezzato in tutta Italia, Europa e USA,, in programma dal 14 al 16 giugnotra i comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini (LC), annuncia grandi novità e svela i primi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Tour di Francesco Renga e Nek: le prossime date I-Days Milano: ci saranno i Green Day “Mont’Alfonso sotto le stelle”: il programma Parte con Ben Harper il Moonlanddi Sarzana John Scofield a Spoleto Jazz sabato 4 novembre Bruce Dickinson torna in Italia nel: le date