Belen tradita con 12 donne | sbucano i nomi di due celebrità come amanti di Stefano

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 5 dicembre 2023)Rodriguez da Mara Venier ha svelato cheDe Martino, dal loro ritorno di fiamma, l’avrebbe semprecon delle, già dall’inizio. “mi hasia letteralmente che nella fiducia. Il mio rapporto con lui non è finito con un tradimento, ma è iniziato con un tradimento. L’ho scoperto, ma ho fatto finta di niente. Sono sicura che mi abbia tradito, ho chiacchierato anche con le diverse signorine… Hanno ammesso subito tutto. Ho parlato con dodici di loro alla fine ho smesso perché dovevo pagare la bolletta del telefono”. Interpellato da Fabio Fazio subito dopo questa intervista,De Martino non ha né confermato né smentito limitandosi a parlare di “due verità”, anche se davanti a un tradimento non possono esistere due verità. ...