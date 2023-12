Belen Rodriguez | la reazione alla replica di Stefano | il retroscena sulle presunte amanti di De Martino

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 5 dicembre 2023) Come ha reagitodiDegiunta ieri sera a Che tempo che fa? Dopo le parole dell’ex ballerino di Amici a seguito dell’intervista-verità dell’argentina da Mara Venier, quest’ultima avrebbe reagito con una “sonora risata”., come ha reagitodiDeE’ quanto fa sapere... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.