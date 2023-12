Belen Rodriguez e le parole di De Martino a Che tempo che fa | “Ha reagito con una sonora risata”

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 5 dicembre 2023)e la controreplica a Stefano De: la showgirl argentina come haalledell’ex marito a Cheche fa? La fine della storia trae Stefano Desta trascinando degli strascichi non certo indifferenti. Dopo la scoppiettante intervista concessa da Beléna Domenica In, Stefano Deha fatto tappa a Cheche fa da Fabio Fazio, replicando allerilasciate dall’ex moglie da Mara Venier. “Lasciami dire una cosa, non è una replica, solo una riflessione. Quando finiscono le relazioni ci sono sempre due verità, ognuno ha la propria: c’è chi se la sente di renderla pubblica e raccontarla e chi ...