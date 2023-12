Belen Rodriguez ascolta De Martino parlare della fine del loro amore | la reazione della conduttrice

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023)a Domenica In e Stefano Dea Che Tempo che Fa. Rai, Nove, due confessioni. La seconda di rimando alla prima. Laargentina a Mara Venier ha raccontato di unfinito, di sofferenza e depressione. E di tanti tradimenti: “Il nostro rapporto non è finito per un tradimento è iniziato con un tradimento e ne sono sicura, ho chiacchierato anche con le diverse signorine, hanno ammesso subito tutto… Con tutte quante, una decina. Sono arrivata a dodici poi ho smesso di chiamare. Io avevo il sesto senso”. Ora fonti vicine ahanno fatto sapere a Fanpage che le donne alle quali fa riferimento sono “tutte ragazze comuni”, dunque nessuna appartenente al mondo dello spettacolo e quindi non colleghe di De. De ...