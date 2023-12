Beckham su Messi | “Dopo il suo esordio non riuscivo nemmeno a guidare”

Altre News in Rete:

, visibilmente emozionato sugli spalti, ha dichiarato: "Dopo il gol su punizione diall'esordio, sono salito in auto e ho detto a Victoria: "Non sono sicuro di riuscire a guidare." ...

Lionel Messi has been named Time Magazine’s Athlete of the Year for 2023 following his move to the United States to join Major League Soccer side Inter Miami. The Argentine joins the likes of Simone ...

