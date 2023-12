Beatrice vuole abbandonare il Grande Fratello | sfogo nella notte | “Io mollo”

Leggi su biccy

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ieri durante l’ultima puntata delLuzzi ha avuto un crollo. L’attrice in confessionale si è sfogata con Alfonso Signorini ed ha dichiarato che vorrebbeil gioco. La Luzzi sente la mancanza dei figli e ha paura che loro abbiano bisogno di lei.pensa di lasciare il. “Come sto? Non tanto bene a dire la verità. Sono un po’ stanca e ho tanta nostalgia dei miei figli, tantissima, ho bisogno di loro. So che i miei figli mi incoraggiano, lo so, però avrei bisogno di vederli negli occhi e sentirli per vedere se ce la stanno facendo davvero. Sono degli agonisti e sperano anche che io vada avanti e vinca, però poi la realtà, la fatica, sono in pena per loro. Voglio capire dai loro occhi se ce la fanno. Tre mesi sono ...