Beatrice Luzzi lascia il Grande Fratello | qual è la sua scelta?

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 5 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo iltorna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Emozioni al: Alex Schwarzer si ritira e? decide che è giunto il momento per tornare a casa Momento incredibile quello al, che dopo il ritiro di Alex Schwarzer, che dopo aver visto la sua famiglia, ma un po’ era nell’aria, ha deciso che fosse adesso il momento dire il gioco. Non solo, ma il momento più intenso del programma è stata la dichiarazione didi volerre ...