Bastoni | nel mirino Inter-Udinese Il programma per il rientro – TS

Leggi su inter-news

(Di martedì 5 dicembre 2023)continua a spingere per rientrare in campo il prima possibile, magari in. TuttoSport spiega ildello staff nerazzurro nei prossimi giorni. PIANO DI RECUPERO – Quest’oggi l’torna a lavoro. Dopo la vittoria in trasferta contro il Napoli, il gruppo di Simone Inzaghi è pronto per una nuova sfida. Le fatiche del Maradona sono state recuperate nel giorno di libero di ieri, valido per tutti tranne che per i due infortunati. In attesa di scoprire la portata dei due più recenti acciacchi di Stefan De Vrij e Denzel Dumfries, Benjamin Pavard e Alessandrosi sono presentati anche ieri, in solitaria, ad Appiano Gentile. Il lavoro di recupero procede per entrambi con unpersonalizzato. Per quanto riguarda il difensore italiano, ...