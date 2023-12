Basket | Europe Cup 2023 24 | Venezia cede il passo in casa contro London Lions

(Di martedì 5 dicembre 2023)Cup amara per ilche inilha dovutore ilagli inglesi. Il matchilè stato estremamente equilibrato, con i padroni diche per certi versi della gara hanno comandato il gioco facendo sembrare che la partita potesse rimanere in Italia. Così però non è stato. Nel primo quarto i veneti iniziano alla grande il match, dimostrando di voler ben figurare nel palcoscenicoil club inglese. Spinto da Tuckerinizia a spingere sull’acceleratore con il primo quarto che passa in rassegna con il parziale di 30-25 che fa ben sperare il popolo di. Il ...

Altre News in Rete:

Basket: Brindisi. Prolungato per altri due mesi contratto Kyzlink

Arrivato a Brindisi a fine settembre, il giocatore ceco si è reso molto utile in questo inizio di stagione registrando una media di 12.8 punti e 4.3 assist in FibaCup e 6.9 punti più 3.6 ...

Basket: doppio turno di Eurolega per Bologna e Milano, Varese riparte in Europe Cup - Sportmediaset Sport Mediaset

Basket, Europe Cup: Varese e Goettingen, spareggio La Prealpina

Sassari mai in partita ad Atene, l’Aek domina 110-79. Per il Banco di Sardegna è il quarto ko in 5 gare

BASKET, CHAMPIONS LEAGUE - Il Banco di Sardegna Sassari non riesce a dar seguito alla vittoria in campionato con Milano e perde malamente 101-79 in Grecia con l ...

YouGov diventa partner in Italia di Lega Basket

Dalle ricerche di YouGov in Italia sono 7,8 milioni le persone appassionate alla Serie A di basket (LBA) . In Europa come rilevanza sul totale popolazione l’Italia si colloca alle spalle della ...