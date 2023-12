Basket | Datome sul suo futuro | “Mi prendo quest’anno per vedere quale direzione prendere”

Leggi su sportface

(Di martedì 5 dicembre 2023) In collegamento da Monaco, dove l’Olimpia giocherà stasera in Eurolega, Gigiha parlato dello speciale di Sky Sport “Federico Buffa Talks – Gigi” a lui dedicato: “È stata una terapia quasi psicologica, ho ripercorso fasi determinanti della vita che mi hanno fatto diventare quello che sono oggi. Ora sono legato all’Olimpia Milano che mi ha permesso di non smettere in modo traumatico. Miquesta stagione per capire cheè il fuoco dentro“. SportFace.