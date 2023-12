Basilica gremita | in 8mila sul sagrato per i funerali di Giulia Applausi e rumore per non dimenticare

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 5 dicembre 2023)al momento dell’entrata del feretro diCecchettin in Chiesa, ladi Santa Giustina a Padova è stracolma, nella piazza delun tappeto di teste, tra lacrime e commozione. Bara bianca e un cuscino di rose gialle per l’ultimo saluto alla studentessa di 22 anni di Vigonovo uccisa per mano dell’ex fidanzato Filippo Turetta.stracolma per idiCecchettin Il feretro è seguito dal papà, Gino, dalla sorella Elena, che più volte durante la cerimonia abbraccia il padre, e dal fratello Davide attonito. I familiari indossano un fiocco rosso simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Tra i partecipanti alle esequie tutte le istituzioni locali, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che ha proclamato il lutto, e ...