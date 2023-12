Barcellona | Ter Stegen si opererà alla schiena questa settimana

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ildovrà fare a meno di Marc-André ter. Dopo le anticipazione delle scorse ore, il club ha infatti ufficializzato in un comunicato ufficiale la situazione del giocatore: “Verrà sottoposto a un intervento chirurgicoper risolvere i problemiparte bassa della. Al termine dell’operazione verrà fatta un’ulteriore dichiarazione“. Non sono noti al momento i tempi di recupero. I blaugrana potrebbero perdere il loro portiere per la Supercoppa di Spagna, che si giocherà dal 10 al 14 gennaio, ed è a rischio anche la sua presenza negli ottavi di finale di Champions League di metà febbraio. L’estremo difensore teutonico aveva lamentato probleminel corso delladedicata alle ...

Altre News in Rete:

Barcellona, Ter Stegen ha deciso: dovrà operarsi! Ecco quando rientrerà

La terapia conservativa non ha dato i frutti sperati: Marc - AndréStegen ha deciso di sottoporsi a intervento chirurgico per risolvere i problemi alla spalla ... Una grana in più per il, ...

Barcellona, Ter Stegen decide di farsi operare. Il tedesco rischia un lungo stop TUTTO mercato WEB

Barcellona, Ter Stegen ha deciso: dovrà operarsi! Ecco quando rientrerà ItaSportPress

Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Lazio-Genoa: poco turnover per Sarri

Sono ufficiali le formazioni di Lazio-Genoa, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Sono ufficiali le formazioni di Lazio-Genoa, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Sky - La Juve sorride, non solo Rugani: in recupero per il Napoli anche un titolare

Il difensore ha smaltito gli strascichi di un’influenza, mentre il centrocampista sta meglio ed ha fatto tutto l’allenamento con il resto della squadra.