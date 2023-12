Banche | Miatello Risparmiatori | ' bonifici ulteriore 10% arriveranno tutti entro 31 12'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "E' con grande soddisfazione che annunciamo tra ieri e oggi, di aver ricevuto le prime conferme di arrivo bonifico, corrispondenti all'aumento del 10%, da parte di numerosi nostri associati Ezzelino. Questa positiva notizia è stata altresì confermata dae associazioni in tutta Italia, evidenziando la concretezza e la costante determinazione nel perseguire i nostri obiettivi ambiziosi". E' quanto annuncia Patrizio, presidente dell'associazione Ezzelino III da Onara, in un'email inviata aidelleposte in liquidazione coatta amministrativa, in merito ai pagamenti che Bankitalia sta eseguendo dell'10% di rimborso per gli azionisti tramite il Fir. "Attualmente - indica nella lettera - risultano in stato di lavorazione avanzata ...