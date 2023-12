Balotelli incorona Sommer | “Portiere da 9 | ma anche Onana è ancora forte”

Altre News in Rete:

Balotelli contro il VAR: 'Rigore per il Napoli e gol da annullare'

Calhanoglu: 'Top 5 in Europa, Casemiro non è più forte di lui'Marioha poi voluto esprimere tutto il proprio apprezzamento per Hakan Calhanoglu. Il turco è diventato uno ...

Milan, Savicevic incorona Leao: "E' un genio, il migliore" MilanLive.it

Balotelli e Hernandez sfidano Mbappé per il premio Puskas, ma l ... Fanpage.it

Balotelli contro il VAR: “Rigore per il Napoli e gol da annullare”

Mario Balotelli, su Tv PLAY, ha commentato gli episodi in Napoli-Inter: "Era rigore per il Napoli e fallo di Lautaro, assurdo il VAR" ...