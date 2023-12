Balotelli | il giudizio su Calhanoglu è eccellente | “Meglio di Casemiro”

(Di martedì 5 dicembre 2023) Mariopazzo di Hakan. L’ex Inter esalta il centrocampista nerazzurro con parole d’elogio. Tra i principali artefici dell’ottimo avvio di stagione da parte dell’Inter di mister Simone Inzaghi, c’è senza dubbio Hakan. Il calciatore turco è uno dei perni fondamentali della squadra nerazzurra e i numeri lo dimostrano. Nelle prime 17 partite disputate in questa stagione, tra Serie A e Champions League, il calciatore ex Milan ha messo a referto 7 gol e un assist. L’ultima rete, tra l’altro di rara fattura, è arrivata proprio nella cruciale sfida giocata giorni fa all’ombra del Vesuvio contro il Napoli di Walter Mazzarri. Hakanè un elemento imprescindibile per l’Inter di Simone Inzaghi, il cuore pulsante del centrocampo nerazzurro. Il calciatore classe 1994 continua ad attirare ...

