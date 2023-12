Altre News in Rete:

Autouno Volley Napoli altro 3 - 0 in casa

Napoli . Altra vittoria in casa per le ragazze delNapoli allenate da coach Veronica Masella. Nel girone B del campionato di Serie C campano la squadra azzurra sale a quota 17 punti, consolidando il secondo posto alle spalle delle ragazze del ...

Autouno Volley Napoli altro 3-0 in casa Ottopagine

Volley Napoli, al Pala Torricelli arriva la Koala Mignon - Chiara Dalba Virgilio

Autouno Volley Napoli altro 3-0 in casa, Masella: «Faccio i complimenti alla squadra»

NAPOLI - Altra vittoria in casa per le ragazze del Volley Napoli allenate da coach Veronica Masella. Nel girone B del campionato di Serie C campano la squadra ...

Volley Napoli vince 3-1 in trasferta a Volla

NAPOLI - 3-1 per la Serie C di Autouno Volley Napoli, che vince in trasferta contro le ragazze dell’ASD Volley Volla. Le azzurre si portano così a 14 punti in ...