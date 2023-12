(Di martedì 5 dicembre 2023) Tre i marchi che secondo l’Istituto britannico Jato Dynamics hanno fatto registrare maggiori vendite di vetture a batteria nel decimo mese dell’anno: si tratta di Tesla, di Bmw e della cinese MG. E la Model Y si avvia a chiudere l’anno al primo posto per numero di immatricolazioni in

Altre News in Rete:

Il gran ritorno di Camesasca e i 7 punti per il turismo a Como: 'Gardaland per gossip e vip o identità'

Ovvero, Como deve capire se vuole diventare o meno la Gardaland dicon i Supervip e basare ... Sarebbe un modo per collegare meglio anche Cantù e toglieredalle strade. Mancano due punti, ma ...

Auto in Europa, mercato in crescita, elettriche in accelerazione Il Sole 24 ORE

Le auto più vendute in Europa a ottobre 2023 AlVolante

Ue, Salvini: “No a inciucio con le sinistre”

Matteo Salvini torna a parlare di "inciucio con le sinistre", ma gli alleati di governo si smarcano dai sovranisti europei e da Forza Italia arriva una nuova ...

Toyota: entro 2026 in Europa venderemo 20% auto a emissioni zero

Roma, 5 dic. (askanews) – Toyota Motor ha annunciato che aumenterà la percentuale di veicoli a emissioni zero nelle sue vendite europee fino a oltre il 20% entro il 2026, offrendo almeno 15 modelli el ...