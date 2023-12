Aurora Ramazzotti compie 27 anni Il post Instagram di papà Eros | «Tanti auguri amore mio Sei splendida»

(Di martedì 5 dicembre 2023)oggi 5 dicembre, 27. Per la figlia di Michelle Hunziker edsi tratta di un compleanno speciale: è il primo da mamma. Naturalmente sui social...

Altre News in Rete:

Aurora Ramazzotti svela le immagini segrete del battesimo del figlio: la nonna Michelle coinvolta

Scopriamo le immagini mai viste del battesimo di Cesare Augusto, il figlio die Goffredo Cerza, grazie a nonna Michelle Hunziker. Il giorno tanto atteso è arrivato, il piccolo Cesare Augusto , figlio die Goffredo Cerza è stato battezzato. E ...

Michelle Hunziker e la dedica alla figlia Aurora Ramazzotti: «Auguri per il tuo primo compleanno da mamma» Vanity Fair Italia

Aurora Ramazzotti, il primo compleanno da mamma Io Donna

Michelle Hunziker festeggia Aurora: le dolcissime foto e la dedica d'amore per il compleanno più bello

Dall’ecografia alla prima foto in ospedale, poi una carrellata di facce buffe, foto scontornate in sequenza di momenti in famiglia e ricordi di una gita… Leggi ...

Michelle Hunziker, gli auguri speciali alla figlia Aurora: “Il tuo primo compleanno da mamma”

La showgirl e modella svizzera ha festeggiato i 27 anni della primogenita con un tenero post su Instagram, accompagnato da un video dei migliori attimi insieme.