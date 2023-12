Aumenta povertà sanitaria | 427mila italiani hanno dovuto chiedere aiuto per cure

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 5 dicembre 2023) Roma, 5 dic. (Adnkronos Salute) - Nell’anno in corso ben 427.177 persone, 7su 1.000, si sono trovate in condizioni di, cioè,ad una delle 1.892 realtà assistenziali convenzionate con Banco Farmaceutico per ricevere gratuitamente farmaci e