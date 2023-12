Attenzione a Sarajevo | lo spettro di una guerra sui Balcani

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ormai alle guerre ci si abitua, i bombardamenti mediatici generano più assuefazione di quelli reali. Le guerre attuali spaventano di più gli italiani per gli effetti economici, per i prezzi e l’inflazione, che per la vicinanza. Dov’è l’Ucraina, dov’è Gaza? Sembrano, ma non è così nel mondo globale, lontane. Madov’è? Di fronte casa. E suisi sta covando una nuova, slava, come al solito, come sempre da cento e passa anni. Chi ci sta dietro a questo piano? La Russia di Putin ovviamente, tramite fondazioni culturali, religiose, e oligarchie. A che serve? A destabilizzare of course, a distogliere risorse militari e munizioni su un altro fronte. L’insegnamento di Napoleone diventa monito: cosa succede a chi non ha risorse Le guerre convenzionali lunghe, come quella che contrappone la Nato ai Russi, si fondano ...