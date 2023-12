Attaccata e uccisa da uno squalo mentre fa paddle | si era sposata il giorno prima

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 5 dicembre 2023) Pubblicato il 5 Dicembre, 2023 Luna di miele insanguinata per una coppia di Boston che, dopo il matrimonio, aveva deciso di recarsi per la luna di miele nel paradiso delle Bahamas, un paradiso che si sarebbe rivelato un inferno. Qui una donna 44enne, insieme al novello sposo, si stava godendo una tranquilla giornata di, quando improvvisamente la sua tavola è stata colpita da unoche l’ha aggredita e morsa mortalmente. L’attacco delloSecondo le ricostruzioni la donna stava facendocon il marito al largo del resort a 5 stelle Sandals Royal Bahamian, dove risiedevano. Improvvisamente la tavola da, fotografata e filmatagalleggiava in acqua dopo l’attacco, è stata colpita dallofacendo cadere la donna in acqua, poi ...