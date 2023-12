Atalanta Vs Milan | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 5 dicembre 2023) Gara valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Di fronte l’ottava e la terza in classifica divise da nove punti, ma con lo stesso obiettivo di entrare nell’Europa che conta.Vssi giocherà sabato 9 dicembre 2023 alle ore 18 presso il Gewiss StadiumVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bergamaschi sono reduci da un periodo di flessione, come dimostra l’assenza della vittoria che manca da tre partite, nelle quali sono arrivati due pareggi e una sconfitta netta sul campo del Torino. Attualmente la squadra di Gasperini è fuori dalla zona Europa, che comunque dista due punti I rossoneri, dopo un periodo altalenante, sembrano aver trovato continuità, visto le due vittorie consecutive, La squadra di Pioli è terza in classifica, a meno sei dall’Inter ...