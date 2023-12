Atalanta-Milan | tanti infortuni per la Dea | le parole di Gasperini

Leggi su dailymilan

(Di martedì 5 dicembre 2023) L’contro ildovrà fare i conti con. La situazione in casa Dea è disperata e Gian Pieroquesto lo sa bene. Non a caso al termine del match contro il Torino l’allenatore nerazzurro ha detto: «Mi preoccupo per noi che stiamo perdendo uno o due giocatori a partita. È successo con Kolasinac e Djimsiti, ci mette relativamente in difficoltà. Chi recupera? Toloi sì, Kolasinac no. E Palomino è ancora fuori». In vista della sfida contro il, quindi, l’dovrà fare a meno di tre difensori centrali. Kolasinac, Djimsiti e Palomino saranno infatti assenti pero, con l’allenatore italiano che potrà quindi contare sui soli Scalvini e Toloi. Il terzo slot nella difesa nerazzurra sarà quindi ricoperto da De ...