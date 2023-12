Aston Villa vs Manchester City – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 5 dicembre 2023) Cercando di evitare la quarta partita consecutiva senza vittorie in Premier League, i campioni in carica delsi recano alPark per testare la loro forza contro unin piena forma mercoledì 6 dicembre sera. Solo un punto separa le due squadre nella classifica della massima serie, con i Citizens al terzo posto che precedono i Lions al quarto dopo 14 partite. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21:15 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreLa striscia di quattro vittorie dell’...