Aston Villa-Manchester City mercoledì 06 dicembre 2023 ore 21 | 15 | formazioni | quote | pronostici

(Di martedì 5 dicembre 2023) Il colpo di testa di Dejan Kulusevski al 90° minuto ha fruttato un punto al Tottenham all’Etihad e ha posto fine a una serie di tre sconfitte consecutive ma allungato la serie di pareggi consecutivi del. La squadra di Guardiola in precedenza aveva infatti pareggiato 4-4 a Stamford Bridge con il Chelsea e 1-1 in InfoBetting: Scommesse Sportive e

Altre News in Rete:

Premier League e diritti tv, nuovo accordo da record: la cifra è clamorosa

... e a + 6 sul campione in carica, in attesa degli impegni delle altre due che, domani sera, giocheranno rispettivamente in casa dello Sheffield United e dell'. Con una vittoria sugli ...

Da Juve-Napoli ai test per Aston Villa, Bayer e Girona: le quattro partite da tenere d'occhio La Gazzetta dello Sport

Video Gol Bournemouth-Aston Villa 2-2: Semenyo, Bailey, Solanke e Watkins. Gli highlights La Gazzetta dello Sport

Aston Villa-Manchester City, Emery punta al sorpasso in Premier

La sfida di vertice tra Unai Emery (Aston Villa) e Pep Guardiola su Betaland vede a quota 4.35 il successo del primo. Unai Emery non smette mai di stupire: l’allenatore dei record in Europa League (4 ...

Aston Villa-Manchester City, probabili formazioni e dove vederla

Sfida ad alta quota tra Aston Villa e Manchester City. Squadre separate da un solo punto in classifica: Citizen, terzi, a quota 30, Villans, quarti, 29 punti. La formazione di Guardiola ha pareggiato ...