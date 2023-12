Aste immobiliari tra privati | una nuova modalità di compravendita

Leggi su lopinionista

(Di martedì 5 dicembre 2023) Decalogo di consigli per l’acquisto di un bene all’asta tra, dedicata ai neofiti del mondo delle procedure all’incanto Il settore delleevolve e si trasforma, aprendo le porte anche agli utenti principianti. Troppo spesso, infatti, si pensa che un bene finisca all’asta esclusivamente perché il proprietario non è più in grado di pagare il mutuo e il tribunale e/o gli istituti di credito provvedono all’emissione di un provvedimento esecutivo e/o al pignoramento per la messa in vendita dell’immobile all’incanto. Negli ultimi anni, le cose sono cambiate e anche grazie alla spinta data dalle nuove tecnologie digitali, anche in Italia si sta diffondendo un nuovo strumento didegli immobili: l’asta tra. Un sistema con cui una persona fisica o giuridica decide ...