“Assumere i giovani per una pubblicazione amministrazione più efficiente” | il documentario del Forum disuguaglianze e diversità

(Di martedì 5 dicembre 2023) Senza una pubblicalo Stato non riesce a investire e spendere bene. Il rinnovamento della pa, con l’ingresso di una grande quantità dimotivati e competenti, è cruciale per l’attuazione delle politiche pubbliche in ambito sanitario, scolastico, della transizione ecologica e del miglioramento della vita nelle periferie. Il tema è caldissimo perché nei prossimi anni lo sblocco del turn-over consentirà l’ingresso di 500mila, con la possibilità di raddoppiare il numero degli impiegati tra i 24 e i 39 anni. Oggi i dipendenti pubblici in quella fascia di età sono meno di un sesto: l’età media stando alle rilevazioni diPa si è alzata dai 44,2 anni del 2001 ai 50,7 del 2021 e negli ultimi 10 anni la pa ha visto il numero dei dipendenti ridursi di 169mila unità ...