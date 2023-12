Assistente di volo | 35 anni | ha alle spalle una relazione con il calciatore polacco B?a?ej Augustyn | da quale ha avuto due bambine | e una love story con Massimiliano Varrese che ha ritrovato nella Casa

Leggi su iodonna

(Di martedì 5 dicembre 2023) Dopo le ultime uscite dal Grande Fratello,24esima puntata del reality due nuovi concorrenti hanno varcato la porta rossa per diventare ufficialmente inquilini della: sono Federico Massaro e Monia La Ferrera. E proprio su di lei,di, si sono concentrate le attenzioni della serata. Soprattutto per via di due suoi ex fidanzati famosi, e in particolare di uno dei due. Grande Fratello 2023: il cast secondo le indiscrezioni ...