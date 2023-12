Assegno di inclusione 2024 | ecco i requisiti di reddito familiare e come fare richiesta

Leggi su feedpress.me

(Di martedì 5 dicembre 2023)di, quali sono ididomanda. Il "Decreto Lavoro 2023" (Decreto Legislativo del 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge il 3 luglio 2023, n. 85) ha introdotto una serie di nuove misure per favorire l'sociale e lavorativa. Tra queste, spicca l'istituzione dell'di, una misura voluta per...