Artrite psoriasica | malattia reumatica o dermatologica? Conoscere e comunicare una patologia complessa

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 5 dicembre 2023) Psoriasi e dolori articolari, due volti della stessae 7 anni per ottenere una diagnosi di Artrite. Un test online aiuta a identificarne segni e sintomi. L’artriteè unacronica infiammatoria autoimmune poco conosciuta che colpisce circa una persona con psoriasi su tre, cioè oltre 300mila persone in Italia, prevalentemente nel pieno della loro vita sociale e produttiva. Per diagnosticarla possono volerci fino a 7 anni dall’insorgenza dei sintomi, ma circa la metà dei pazienti sviluppa complicanze a livello delle articolazioni entro i primi due anni. Sul sito vicinidipelle.it di AbbVie un test validato aiuta a identificarne segni e sintomi. L’artriteè unache colpisce circa una persona con psoriasi su tre,1 cioè oltre ...