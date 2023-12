Articolo Speciale | Dott ssa Apostoli Monti Lia – Una Vita Dedicata alla Psicologia | al Giornalismo e alla Cultura

Leggi su citypescara

(Di martedì 5 dicembre 2023) Nel corso della sua carriera, ha ottenuto riconoscimenti di prestigio, tra cui il Premio Letterario Nazionale nel 1990 per la sua monografia “Il Latino Lingua Veicolare di Civiltà”,memoria della madre Olga. Questo riconoscimento ha segnato l’inizio di una prolifica carriera nella scrittura, con oltre 26 volumi pubblicati, tra cui saggi musicali e una collana per bambini. La sua passione per lal’ha vista partecipare a numerose iniziative, inclusa la maratona annuale di Telethon. Giornalista di rilievo, ha scritto per testate prestigiose come l'”Unità” e il “Resto del Carlino”, assumendo anche ruoli direttivi in periodici come “Romagna Sette” e “GT Junior”, un mensile per ragazzi. Tra le sue pubblicazioni più note, figurano “Una Favola chiamata ‘Nomadi'”, “Ciao Augusto”, “Il Sahara in bicicletta”, ...