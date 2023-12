Arte | PoliMi e Ca’ Foscari spiegano il ‘giallo’ del colore usato da Mirò sbiadito

Leggi su tpi

(Di martedì 5 dicembre 2023) Nella foto pubblicata in questo articolo, che lo ritrae nel 1978 seduto nel suo Taller Sert, il celebre pittore surrealista catalano Juan Miró è circondato dai suoi quadri. Sullo sfondo, spicca il giallo vivo e intenso di ‘Femme dans le rue’, dipinto nel 1973. Cinquant’anni dopo, quel giallo a base di cadmio apparee degradato. Lo stesso fenomeno ha riguardato altri 25 dipinti conservati dalla Fundació Miró Mallorca. Il giallo degradato dei dipinti diè fatto di giallo di cadmio, un pigmento moderno, composto di solfuro di cadmio ed introdotto alla fine del XIX secolo. Il pigmento fu utilizzato da artisti come Vincent Van Gogh, Pablo Picasso ed Henri Matisse, che ne apprezzavano la brillantezza e la pienezza della tonalità di. Negli ultimi anni si è compreso tuttavia come questo pigmento non sia sempre stabile ...