Arrestata Martina Gentile | figlia dell’amante di Matteo Messina Denaro | consegnava pizzini con la figlia di 2 anni

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 5 dicembre 2023) Pubblicato il 5 Dicembre, 2023 Dopo la morte dia 61, sopraggiunta lo scorso settembre, proseguono le indagini per capire chi ha appoggiato il boss durante tutti questidi latitanza che ha portato all’arresto didella maestra Laura Bonafede, considerata la sua compagna. Laè finita in manette dopo l’ordine restrittivo emesso dal gip di Palermo con l’accusa di favoreggiamento e procurata inosservanza della pena con l’aggravante di aver favorito l’organizzazione mafiosa. L’arresto diDopo i nuovi elementi raccolti durante le indagini, è scattato l’arresto per la ragazza per la quale la Procura ...