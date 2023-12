Arbitri | Orsato | “Esausto delle violenze nei campi di periferia”

(Di martedì 5 dicembre 2023) A margine del Gran Galà del Calcio AIC, dove ha ricevuto il premio come miglior arbitro della scorsa stagione, Danieleha voluto mandare un messaggio di vicinanza ai colleghiserie inferiori: “Approfitto di questo premio per lanciare un appello. Sappiate che a noipiù grandi le critiche non fanno male, ma nei campetti diqueste critiche si trasformano insugli. Mi confronto settimanalmente congiovani che sono oggetto di. Sono abbastanza“. SportFace.

